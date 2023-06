Frutos sur la signature de Messi à Miami : "C’est un compétiteur incroyable, il ne va pas là-bas pour finir dernier"

Notre consultant Nicolas Frutos est revenu sur la signature de Lionel Messi à l’Inter Miami. Après deux saisons au PSG, le septuple Ballon d’or a décidé de rejoindre la Floride plutôt que le Barça ou l’Arabie saoudite, qui lui offrait un pont d’or.

Après la Liga et la Ligue 1, Messi va découvrir la Major Soccer League, un championnat évidemment plus faible que ce qu’il a connu auparavant. La Pulga va-t-elle pour autant survoler la MLS ? "Ça va dépendre des joueurs qui vont l’entourer. Je n’ai aucun doute qu’un Messi comme meneur de jeu, comme passeur, il pourrait être le meilleur joueur du championnat, mais ça ne dépendra pas que de lui. Ce n’est plus le Messi qui était capable à tous les matches de faire une action, de dribbler quatre/cinq joueurs et de marquer un but. Avant c’était un Martien, un extraterrestre, aujourd’hui il est devenu un meneur de jeu de très haute qualité mais il doit avoir des coéquipiers très forts autour de lui".

Le champion du monde arrive également dans une équipe en plein doute… "Aujourd’hui le club de Miami n’est pas en forme, il vient de perdre son entraîneur. Le nom de Tata Martino avec lequel Messi a travaillé en Argentine et au Barça est évoqué. On cherche sûrement quelqu’un qui le connaît et qui connaît la MLS. En sachant qu’en MLS il faut se qualifier pour les Play-offs et puis tout est possible. Donc Miami a le temps de se rattraper et de construire une équipe compétitive. Messi ne va pas aller là-bas pour finir dernier. Je ne le connais pas personnellement, mais tous les commentaires que j’ai entendus d’amis en commun disent que c’est un compétiteur incroyable, et qu’il veut gagner", a confié Nicolas Frutos, qui connaît bien la MLS puisqu'il a été adjoint d'Hernan Losada et de Wayne Rooney à D.C. United (de juillet 2020 à février 2021).

Avant de poursuivre : "Quand on a un joueur comme ça sur le terrain, tout peut changer. Même l’odeur dans le club va changer, toute la dynamique qui va se mettre en place va repartir vers le haut. Il faut s’attendre à voir un autre Miami, c’est fini le Miami de début de saison".