Fruit de saison, la châtaigne recèle de multiples bienfaits pour la peau.

Si vous avez l'habitude de ramasser des châtaignes en pleine forêt, vous êtes sans doute déjà familiarisé avec la bogue, cette enveloppe hérissée de piquants qui assure la protection du fruit. Elle joue le même rôle avec la peau, se révélant un parfait bouclier contre les radicaux libres mais aussi contre d'autres types d'agressions extérieures. Encore une fois, la nature étant bien faite, le fruit est idéal pour protéger la peau en automne comme en hiver.

S'il existe aujourd'hui de nombreuses huiles et eaux à base d'extrait de châtaigne, une marque s'est spécialisée dans ce fruit si particulier, mettant en lumière une innovation à mi-chemin entre la dermatologie et la cosmétique. Créé par Adéline Constance, L'Accent Cosmetics est sans aucun doute aujourd'hui l'expert en la matière, proposant du dermo-maquillage pour allier mise en beauté et bienfaits pour la peau. A la clé ? Une poudre teintée multifonction à base de châtaigne qui assure une hydratation continue et une protection UVA.