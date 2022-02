"Fruggr" : l'appli pour mesurer l'empreinte environnementale numérique de son smartphone.

Trois indices de mesure sont proposés. Le premier dresse un bilan global du coût environnemental de votre smartphone en prenant en compte des critères aussi larges que sa fabrication, son temps de veille et les données qu'il héberge.

Les deux autres indices (social et sobriété) sont plus spécifiquement liés à vos habitudes de consommation sur votre mobile. Par exemple le temps d'utilisation, le nombre et le type des applications téléchargées ou encore la fréquence à laquelle vous vous connectez au wifi (moins énergivore que la 4G ou la 5G).

Lancée en 2020, l'entreprise Fruggr est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte environnementale. Avec cette application, elle s'adresse également au grand public, surfant ainsi sur la tendance des plateformes qui nous aident à mesurer l'impact carbone des produits et pratiques de notre quotidien.