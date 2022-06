Ancré dans la culture populaire depuis Woodstock, autrefois lieux de contestation, aujourd’hui les festivals de musique sont avant tout des lieux dédiés à jeunesse et à la fête, en ce compris les excès. Peu de temps avant le Covid, le réalisateur Vincent Philippart a voulu en savoir plus sur ces évènements tant attendus chaque été par des centaines de milliers de jeunes. Comme chaque année, les 40 hectares de prairies de Dour devraient accueillir près de 250.000 festivaliers sur la semaine. En tant que plus grand festival wallon et un des plus grands en Europe, ce festival paraissait tout indiqué pour y glisser ses caméras.

Durant près de deux ans, ce film suit d’abord tous les préparatifs : les programmateurs dans leur quête de la perle rare, ainsi que les services de police, Croix-Rouge, pompiers et agents de sécurité divers pendant la longue préparation d'un évènement d'ampleur. " Il n’y a pas de mots pour expliquer l’importance de Dour, tu vas t’en souvenir toute ta vie, tu vas tomber amoureux " explique une jeune agente de sécurité à un petit nouveau dans l’équipe. Les volontaires se bousculent d'ailleurs aux portillons pour bosser pendant le festival.