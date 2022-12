Froid de canard, laissez-les tranquilles

Si vous vous êtes promenés ces derniers jours pour profiter de la nature et de son manteau de gel, vous l’aurez constaté, de nombreux points d’eau et même des rivières sont gelés. Peut-être avez-vous remarqué des oiseaux, au milieu, semblant être pris dans la glace. Il n’en est rien.

La ligue Royale Belge de Protection des oiseaux reçoit beaucoup d’appels de personnes qui s’inquiètent de la santé d’un animal et qui s’avèrent être de fausses alertes. Elle a dès lors publié un communiqué dans lequel elle rappelle que les oiseaux d’eau sont tout à fait capables de résister à des températures très basses et qu’ils ne risquent aucun danger.

Une expertise partagée par Alain Malengreau, ornithologue chez Natagora : " Les canards et autres oiseaux d’eau n’ont pas froid aux pattes. Ils gardent leur température corporelle grâce à l’air qui passe entre le corps et les plumes et ils conservent ainsi une température de 40 degrés. "

Inutile donc de vous en approcher et tenter de les faire partir de la glace : " Il faut vraiment éviter de les faire voler ", ajoute Alain Malengreau, " en s’envolant, ils utilisent de l’énergie alors qu’ils ont besoin de rester le plus tranquilles possible lorsqu’il fait froid. Il est quasi impossible qu’un oiseau soit pris dans la glace. Il faudrait que l’eau gèle instantanément, ce qui n’est pas observé sous nos latitudes. "