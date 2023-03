Frites surgelées, légumes, essuie-tout : dans les supermarchés, l’inflation aurait atteint un record absolu, selon Testachats

Les légumes suivent également cette tendance (+24%). Et si l’on retire les pommes de terre de cette catégorie, l’inflation atteint même 30%, selon Test Achats. Deux catégories se maintiennent sur la liste des hausses de prix depuis plusieurs mois : les articles en papier et les produits laitiers. L’essuie-tout, le papier toilette et les mouchoirs sont jusqu’à 42% plus chers que l’année dernière, tandis que les produits laitiers se distinguent par le fromage jeune (gouda) (+42%), la crème (+35%) et le beurre (+30%). Les œufs sont également devenus beaucoup plus chers, coûtant environ 33% de plus qu’il y a un an.

L’organisation de consommateurs demande au gouvernement de réfléchir à des pistes de solutions pour venir en aide aux ménages. Elle cite notamment le "panier inflation" en cours d’élaboration en France, qui fixe un prix maximum pour un certain nombre de produits de base.