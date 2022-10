Frissonnez avec un classique de l’horreur : Halloween 2, bientôt sur Tipik

Tipik vous propose un programme spécial horreur à l’occasion d’Halloween. Une semaine chargée en frissons, effrois et émotions. Afin de vous horrifier encore un peu plus, on vous propose un classique de l’horreur : Halloween 2. Près de 40 ans après sa sortie, ce slasher reste efficace et n’a pas pris une ride ! Il sera diffusé en TV ce mercredi 2 novembre à 23h10. En espérant que vous ayez le coeur bien accroché.

Pour info : le premier opus de la franchise (Halloween 1) sera aussi en TV le 31 octobre à 22H40.

Sorti dans les salles obscures le 31 octobre 1981, Halloween 2 fait suite au premier opus (Halloween 1) qui avait été un succès planétaire. Le film s’inscrit dans la plus célèbre franchise d'horreur : Halloween (avec un total de 11 films).

Dans ce second épisode, on retrouve à la réalisation Rick Rosenthal (Buffy contre les vampires, Smallville). Reprenant le récit là où se clôturait Halloween (sous la caméra de l’as de l’horreur John Carpenter), Halloween 2 joue avec nos nerfs, l’atmosphère est tout aussi pesante (si pas plus) et les crimes sont toujours plus gores. Attention : certaines scènes sont très violentes à regarder. Le film a d’ailleurs été interdit en Islande et à l’époque en Allemagne de l’Ouest “en raison des violences graphiques et de la nudité”.

À lire également : Halloween Ends un film horrifique de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis