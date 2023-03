Frip Unique ou comment revoir sa manière de consommer les vêtements

Ellena chine et remet à neuf des vêtements des années 70 qu’elle revend sur Instagram. Avec Frip Unique, elle veut remettre au goût du jour les vêtements de seconde main et faire prendre conscience qu’acheter neuf n’est pas toujours la solution.

Le mardi, du côté de la place du Jeu de Balle dans les Marolles, on peut croiser Ellena au marché aux Puces. La jeune femme vient chiner et acheter des vêtements de seconde main. "Je viens le mardi principalement. C’est le meilleur jour. Mais ça m’arrive de repartir bredouille, c’est le jeu", nous explique-t-elle.

"Après, je chine un peu partout. Donc je chine dans les brocantes, sur les marchés aux puces, chez des particuliers et même chez des professionnels. Ce n’est pas très important s’ils ne sont pas en bon état. Moi, ça ne me fait pas peur de retaper les vêtements, mais il ne faut pas qu’ils soient en lambeaux."

Une fois la sélection faites, Ellena remet au goût du jour et revend les vêtements sur son compte Instagram via Unique. Avec cette pratique, elle veut mettre en lumière un autre modèle de consommation, basé sur la récup et la réparation. Une tendance de plus en plus partagée par les jeunes.

"Il y a vraiment une remise en question de sa façon de consommer la mode. C’est génial parce qu’il y a quelques années, on achetait des vêtements un petit peu comme ça. Et aujourd’hui, on se dit, est-ce que j’en ai réellement besoin ou pas ?"

En plus de cette démarche commerciale avec Unique, Ellena donne également des conseils. Le but, faire changer les choses à son niveau.

"Je partage des tips pour prendre soin de ses vêtements. C’est très important pour moi que les gens puissent avoir toutes ces clés pour garder plus longtemps leurs vêtements. Je plante des petites graines par ci, par là. Les personnes qui veulent l’entendre, c’est bien. Pour les autres, ce n’est pas très grave. Je pense que ça viendra plus tard", conclut Ellena.