Friends : rencontre avec la voix française de Phoebe

Comment avez-vous travaillé ce personnage ?

On ne travaille rien. En doublage, on arrive, on vous passe la première boucle (une boucle, c’est une petite séquence). On vous passe ça une fois, deux fois si besoin, on est tous ensemble, on enregistre tous ensemble, et puis on se lance. Il n’y a aucune réflexion là-dedans. On y va tel qu’on est. Il se trouve qu’avec ce personnage-là, c’est un peu une rencontre parce que j’ai son énergie et sa folie. C’est un personnage complètement déjanté et puis l’actrice, Lisa Kudrow, est exceptionnelle. J’ai eu beaucoup de chance d’être castée là-dessus. Pour moi, c’était un grand bonheur de faire ça. On s’amuse plus sur un personnage comme ça que sur un personnage plus conventionnel.

Quelle ambiance y avait-il entre toutes les voix françaises des Friends ?

Il n’y avait pas de COVID à l’époque, donc on était tous au micro, ensemble. Du coup, il y avait une espèce d’énergie, on se répondait, on se lançait la balle. C’était super, on s’amusait beaucoup. On enregistrait deux épisodes par jour donc c’était 11 jours de travail par an. Les journées d’enregistrement n’étaient pas nombreuses mais on se faisait une joie à chaque fois qu’on savait qu’on allait se retrouver. On travaillait vraiment dans la joie et la bonne humeur.