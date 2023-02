Friends : Paul Rudd revient sur sa gêne dans le dernier épisode de la série culte

Paul Rudd incarnait Mike Hannigan, le partenaire de Phoebe (interprétée par Lisa Kudrow) à la fin de la série "Friends", un rôle clé qui lui a permis de jouer dans le tout dernier épisode. Ce tournage émouvant, il l’a vécu avec ambivalence, du haut de ses 33 ans, se sentant à la fois privilégié et embarrassé comme il se le rappelle lors d’une interview pour la radio britannique Heart : "Je dois dire que c’était un peu surréaliste de faire partie de ça, parce que je suis vraiment arrivé à la fin. Je ne savais pas que j’allais autant apparaitre dans la série, donc c’était étrange car j’étais dans ce dernier épisode et je me disais ‘Je ne devrais pas être là. Je suis aux premières loges d’un moment que je ne suis pas censé voir’. Ils pleuraient tous. C’était très émouvant. Je me sentais très privilégié, mais je me disais aussi : ‘Je veux me mettre en retrait et ne pas les gêner'."

Paul Rudd a également évoqué le caractère intemporel de "Friends" et "l’amour durable des fans" pour cette série culte : "Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, n’est-ce pas ? Aux États-Unis, vous pouvez zapper à la télé, vous tomberez toujours dessus."

Chez nous les fans pourront bientôt profiter de "The Friends Experience", l’expo immersive consacrée à la sitcom.