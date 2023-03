Friends : les dessous d’une série ultra bankable

Aujourd’hui, grâce à ses multiples rediffusions aux États-Unis comme à l’international, la série génère encore annuellement plus d’un milliard de dollars à Warner Bros. Les six acteurs principaux ne sont pas en reste puisqu’ils encaissent chacun 2% de ces revenus, soit environ 20 millions de dollars par an. Tous les 5 ans, les géants du streaming se livrent, quant à eux, une bataille féroce pour obtenir les droits de diffusion de la série qui, malgré son ancienneté, réussit à faire concurrence aux grosses productions récentes telles que “Stranger Things” ou “La Casa de Papel”. Outre-Atlantique, HBO Max a déboursé plus de 425 millions de dollars en 2020 pour s’assurer de l’exclusivité de la diffusion de Friends. Vous avez bien lu : 425 millions !