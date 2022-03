Frida Kahlo s’expose à Bruxelles

Une centaine de vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée permettent de réaliser une plongée hypnotique dans les tableaux hautement colorés de Frida Kahlo, avec ses plantes et animaux exotiques, mais aussi face à ses auto-portraits poignants. Une narratrice guide les visiteurs en français, néerlandais et en anglais pour les amener à appréhender le cheminement personnel de l'artiste. L'exposition revient sur sa sensibilité pour la peinture, mais aussi son engagement militant pour le féminisme ainsi que son caractère épicurien et anti-conformiste.

L’exposition Viva Frida Kahlo débute le 18 mars prochain et se tiendra jusqu'au 31 août. Viva Frida Kahlo est présenté par l’organisateur MB Presents sous l’œil approbateur de la fiducie gérant les droits liés à Diego Rivera et Frida Kahlo en partenariat avec l’ambassade du Mexique et la ville de Bruxelles. Elle sera visible jusqu’à cet été.

Hasard du calendrier, une autre exposition immersive sur Frida Kahlo débute dès le 16 mars prochain à la Galerie Horta. Elle est intiulée "Frida Kahlo, la vie d’une icône". L’exposition, qui a déjà accueilli plus de 70.000 visiteurs à Barcelone depuis décembre, succède à celle sur Gustav Klimt, qui a rassemblé en un an à la Galerie Horta plus de 130.000 visiteurs.