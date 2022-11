Frida Kahlo et des Amazones : deux expos à ne pas manquer cet automne

À travers le parcours "Miradas de Mujeres", Isabelle de Borchgrave dialogue avec l’immense Frida Kahlo en nous immergeant dans son monde de matières, de sensations et d’émotions. À la manière d’une conteuse, elle nous plonge d’histoire en histoire, de scène en scène.

Qu’on se le dise, "Miradas de Mujeres" ne se veut pas une exposition sur les œuvres de Frida Kahlo, mais sur son art de vivre. "C’était une personnalité inouïe. Elle avait une détermination sans faille… On la connait souvent pour ses souffrances, mais à travers cette exposition j’avais envie de me concentrer sur la joie, de raconter comment une femme peut transcender ses malheurs", explique l’artiste belge.

Isabelle de Borchgrave met à l’honneur l’icône mexicaine en présentant ses robes, ses accessoires, ses objets, ses bijoux, mais également des animaux, des fruits, des arbres, des fleurs qui formaient son univers. Un carrousel de couleurs né pourtant d’une requête de robes en noir et blanc destinées au départ à accompagner une collection de photos. "Après avoir créé plusieurs robes, le projet qu’on m’avait commandé fut abandonné. J’ai eu envie de poursuivre, mais sans ce côté mercantile qui me dérangeait. Aussi, ce noir et blanc, c’était triste. J’ai ajouté de la couleur. J’ai changé les robes avec des châles, avec des coiffures, des fleurs dans les coiffures."