Frida Kahlo en immersion, gagnez deux places

AU XXIe siècle, le mythe de Frida Kahlo résonne plus que jamais dans l'actualité.

Sa vie captive, surprend et inspire à travers une biographie qui révèle une femme capable de surmonter l'adversité grâce à sa persévérance, sa force, sa rébellion et son talent, à la personnalité incomparable, en avance sur son temps.

L’art digital et ses projections à 360º en 3D vous embarquent dans la vie de l’artiste peintre mexicaine FRIDA KAHLO ©. Une plongée immersive et colorée utilisant les dernières technologies afin de transformer votre visite en expérience unique. Une toute nouvelle manière de se cultiver, d’en apprendre plus sur la vie incroyable de l’artiste.

Plus d'info: Expo Frida Kahlo à Bruxelles - Une Biographie Immersive (fridakahlobruxelles.be)

