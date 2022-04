Frida Kahlo à deux pas de la Gare de Bruxelles-Central

C’est la tendance du moment côté expos : les grands peintres de l’histoire de l’art sont mis en valeur dans des rétrospectives immersives à la mise en scène hyper moderne. Après Monet, Klimt, ou Magritte, il était temps de valoriser une peintre ! Frida Kahlo a les honneurs d’une ambitieuse exposition à la galerie Horta, dans la Gare de Bruxelles-Central.

Icône pop et féministe, rebelle et anti-conventionnelle, l’artiste mexicaine est célèbre pour ses tableaux très colorés remplis de plantes et d’animaux exotiques, des autoportraits luxuriants où on reconnaît tout de suite son célèbre mono sourcil et ses coiffures travaillées. Frida Kahlo, un destin inspirant à découvrir dans une expo qui met le paquet niveau technologies immersives, et ce jusqu’au 14 mai.