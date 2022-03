Frida Kahlo : 5 dates majeures dans la vie de cette artiste badass

Le 17 septembre 1925, Frida est victime d’un accident qui va bouleverser le reste de sa vie de femme et d’artiste. Alors qu’elle voyage à bord d’un bus, ce dernier entre en collision avec un tramway. Par chance, elle ne fait pas partie des victimes décédées, mais les médecins restent peu engageants sur ses chances de survie. Outre les multiples fractures sur différents membres de son corps, une barre de fer lui a transpercé l’abdomen et la cavité pelvienne. Les nombreuses fausses couches et l’impossible enfantement seront l’un des thèmes de prédilection de la future artiste.

Immobilisée dans son lit, sa revalidation sera très longue. Plus d’un an après l’accident, on découvre que la colonne vertébrale a, elle aussi, été touchée. Il lui faut porter un corset pendant près d’un an pour tenter de réparer sa vertèbre lombaire facturée, ce qui freine beaucoup sa liberté de mouvement. Si cet événement est évidemment tragique, c’est néanmoins grâce à ce repos forcé que la jeune Frida, alors âgée de 18 ans, se met à la peinture.