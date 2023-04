Friche Josaphat à Schaerbeek : le projet de nouveau quartier dévoilé

La Société d’aménagement urbain (SAU) et ses partenaires ont dévoilé, jeudi, le projet de nouveau quartier durable prévu sur le site de l’ancienne gare de triage Josaphat. Ce lieu fait partie de la "friche Josaphat", devenue l’objet de mobilisation citoyenne et de division politique dans la capitale, en raison de la biodiversité qui y a pris place au fil des années.

Revu à la baisse par rapport au millier d’habitations prévu initialement, le projet présenté jeudi au cours d’une conférence de presse, prévoit à présent 509 logements à la mixité revendiquée dont 246 privés, 135 logements sociaux locatifs, 23 acquisitifs et, enfin, 105 logements dits "moyens" (c’est-à-dire destinés aux personnes issues de la classe moyenne).

Le projet est étalé sur 4 hectares. On y retrouve également une école, une brasserie, deux commerces et un café, trois locaux communautaires et des locaux dédiés à l’activité économique. Les 373 places de parking – non privatives – se situeront sous les deux blocs principaux de logement. Un accès unique y mènera, car le quartier se veut piétonnier avec des chemins cyclables de deux mètres de large maximum (pour permettre le passage des véhicules de secours).