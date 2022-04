Fresques urbaines : quand l’art s’installe en ville

Parmi tous les héros de BD franco-belge, il y en a en tout cas un qui est bien installé : le Chat, de Philippe Geluck, qui étale ses gags, sur une longueur de près de 140 mètres le long des anciennes casernes des pompiers Géruzet de la commune d’Etterbeek. Ces fresques ont d’ailleurs fait l’actualité lorsque l’une d’elles a été détournée en octobre 2021 par un message sur la crise sanitaire et l’état de droit. Comme l’avaient précisé plusieurs médias, dont BX1, Philippe Geluck n’était pas particulièrement fâché devant cet ajout : “Je préfère un détournement comme celui-là à un tag ou une dégradation, car il est réversible. Des personnes ont voulu faire passer un message de façon humoristique et l’on fait en respectant la fresque. Cela me fait penser à ces grands papiers collés sur des palissades ou des façades et mentionnant des prénoms de femmes victimes de féminicides. C’est très fort et c’est ce que j’appelle “le tag respectueux”. Il n’y a pas de dégradation du bien commun et le message est passé. Ensuite, la fresque du Chat redeviendra elle-même.”