Fresheo, Mithra, Aerospacelab : trois dirigeants d'entreprise témoignent de leur réalité en Wallonie

Depuis plus d’un an, le gouvernement wallon s’est lancé dans un plan de relance qui se dit ambitieux. Ce plan a notamment pour but de promouvoir l’activité économique sur base du potentiel des entreprises en termes de création d’emplois de qualité, de valeur ajoutée et d’impact favorable sur l’environnement et le climat, d’après le ministre-président régional, Elio Di Rupo. L’un des autres buts avoués est de favoriser l’entreprenariat en Wallonie sur un plus long terme et de donner une image plus dynamique de la région, et plus accueillante pour les entreprises.

Mais dans les faits, entreprendre en Wallonie aujourd’hui est-il un atout ? Nous sommes allés à la rencontre de trois dirigeants d’entreprise pour leur demander leur avis sur base de leur expérience de terrain.