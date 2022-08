Fresh La Peufra et Niska lâchent une bombe avec "Allez dehors!"

Fresh La Peufra vient de frapper un nouveau grand coup en sortant le clip de "Allez dehors!" en featuring avec Niska, son ancien juré de Nouvelle Ecole.

"C'est la même mais il y a plus de carats", rappe Fresh comme pour illustrer l'explosion qu'il connaît depuis quelques semaines maintenant. Presque inconnu il y a encore trois mois, le liégeois est omniprésent dans le paysage rap depuis sa victoire dans "Nouvelle Ecole" sur Netflix. Après le succès de "Chop" qui comptabilise quand même plus de 25 millions de vues en un mois, Fresh s'est produit sur la scène des Ardentes, sorti un EP, a décroché son premier single d'or, et a obtenu le titre de citoyen d'honneur de la ville de Liège. Rien que ça.

Comme une suite logique

Le voilà donc de retour avec une nouvelle dinguerie : le clip de "Allez dehors!", en featuring avec Niska, juré de "Nouvelle Ecole" et rappeur bien installé depuis pas mal d'années dans le rap français. L'histoire du morceau commence lors du tournage de l'épreuve du clash de la compétition. En battle face à Houssbad, Fresh a dégainé le gimmick "Allez dehors!" pour inciter son adversaire à quitter la compétition. Depuis le jury, Niska s'est alors enjaillé sur le son, en assurant même les ad-libs ! Pas étonnant de de voir donc ce gimmick repris dans le featuring.

Et on peut dire qu'il est toujours efficace ! Le titre risque bien de tourner en radio, mais aussi en club où on entend déjà le public crier "Allez dehors". Au niveau du clip, rien de très original : liasses de billets, Lambos cabriolets et danseurs masqués. Mais l'efficacité du son finit par prendre le dessus et donne envie de bouger.

C'est donc plutôt un joli coup pour le rappeur liégeois dont on se demande si l'engouement qu'il crée va continuer ou finir par s'essouffler. Simple feu de paille ou réel potentiel en vue d'une longue carrière ? L'avenir nous le dira.