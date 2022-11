"Frères Scott" : les actrices avaient été menacées de renvoi si elles refusaient les photos sexy pour des magazines masculins

Après la réunion du casting des "Frères Scott" qui a décroché un large sourire aux acteurs comme aux fans, Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz ont partagé un nouvel épisode de leur podcast "Drama Queens" pour revenir sur une nouvelle anecdote malaisante.

Ça fait déjà un moment qu’on sait que lors du tournage des "Frères Scott", s’il y a de très bons moments, tout n’était pas rose non plus. Dans l’épisode du lundi 28 novembre de leur podcast "Drama Queens", Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz se sont replongées dans le scénario de la saison 4 où Brooke Davis prend des photos de Rachel Gatina (Danneel Harris Ackles) pour la couverture du numéro "Hometown Hotties" du magazine Maxim.

Un mois seulement après la diffusion de l’épisode en octobre 2006, les trois actrices des "Frères Scott" ont décroché leur propre couverture de Maxim à laquelle elles ne voulaient pourtant pas participer. Rappelons qu’à l’époque, il était fort courant que les jeunes chanteuses et actrices soient en couverture des magazines masculins en tenue sexy.

Sophia Bush et Hilarie Burton ont affirmé que le créateur de l’émission Mark Schwahn – qui a été accusé de harcèlement sexuel par les actrices et l’équipe dans une lettre ouverte en 2017 – a menacé de les renvoyer si elles refusaient de se prêter au jeu.

L’interprète de Brooke Davis, qui estimait que son personnage était déjà assez sexualisé, était décidée à ne pas faire le shooting. Elle a avoué avoir été victime de chantage : "On m’a littéralement dit : 'Si tu ne vas pas faire cette couverture avec tes co-stars, nous te garantissons que tu ne seras jamais libérée pour une journée de presse, un film, un événement, aucune de tes œuvres caritatives. On te gardera ici.’"

Burton, qui jouait Peyton Sawyer, a déclaré que Schwahn avait adopté un ton très amical pour la convaincre. " Écoute, le casting des autres séries a fait la couverture de tous les magazines, et personne ne veut de vous les gars. Tu as enfin quelqu’un qui te veut, et tu vas vraiment tourner le nez à ça ?", a-t-il insisté.

Lorsque Bethany Joy Lenz a, à son tour, partagé son expérience et a expliqué pourquoi elle avait été remplacée par Harris Ackles sur le shooting, ça a été le choc pour ses anciennes co-stars. "Ils m’ont dit que j’étais trop grosse.", a déclaré l’actrice qui jouait Haley James Scott. "Je n’étais plus une ‘fille sexy’dans la série."

Stupéfaites, Sophia Bush et Hilarie Burton ont déclaré qu’on leur avait dit que Bethany avait tenu tête.