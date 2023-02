“Frères ennemis” : un thriller flippant sur la mafia avec Matthias Schoenaerts, Sabrina Ouazani, Reda Kateb et le rappeur Fianso

Dans le cadre de la semaine du cinéma belge, Tipik se met aux couleurs tricolores de notre plat pays. Ce mercredi 1er mars, Frères ennemis, un thriller haletant sur la mafia et le trafic de drogue sera diffusé au soir en TV. Porté par un casting de feu (Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani ou encore le rappeur Fianso), le film envoie vraiment du lourd.

Sorti en 2018, Frères Ennemis est signé par le maestro des thrillers : le réalisateur et scénariste français David Oelhoffen (Loin des Hommes, L’affaire SK1). Le film a marqué les esprits, il a reçu les louanges de la critique et a été nommé deux fois à la prestigieuse Mostra de Venise (Lion d’or et Prix spécial du Jury).