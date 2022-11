Frère François Cassingena-Trévedy : « l’altitude c’est un don, on la reçoit »

Ce samedi dans la couleur des idées, Pascale Seys reçoit Frère François Cassingena-Trévedy. Poète, écrivain, maître de chœur, traducteur et émailleur sur cuivre, il a fait le choix il y a plus de quarante ans d’embrasser la vie monastique. Après de nombreuses années passées à l’abbaye de Saint-Martin de Ligugué, il effectue une "retraite dans la retraite" en s’installant dans le Cantal, conformément à la règle de Saint-Benoît qui prévoit que le moine doit d’abord vivre en société avant d’entrer dans la solitude. Dans Propos d’altitude (éditions Albin Michel), il témoigne du choix de vie qu’il a opéré, une vie simple, austère, sans voiture ni télévision, à traire les vaches, marcher et écouter le silence. Propos d’altitude est le cinquième volume de son œuvre maîtresse Les Étincelles, à l’intersection inédite de la poésie, de la philosophie, de la théologie et de la spiritualité.