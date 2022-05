Frère et Sœur d'Arnaud Desplechin

La famille est un vaste terrain d’exploration, et une source inépuisable d’inspiration pour les écrivains et les cinéastes en général, et pour Arnaud Desplechin en particulier qui y voit là le ferment et l’endroit de bon nombre de névroses.

Frère et Sœur, c’est un peu Un conte de Noël sur lequel le réalisateur français aurait posé une loupe, se focalisant sur la relation difficile qu’entretenaient dans ce film de 2008 Élisabeth et Henri Vuillard devenus ici Louis et Alice Vuillard… un patronyme récurrent, également présent dans Rois et Reine et Les fantômes d’Ismaël, et qui se présente comme un marqueur des films aux accents plus autobiographiques d’Arnaud Desplechin.