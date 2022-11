Fréquentation record pour la Biennale de Venise après trois ans d’absence

L’exposition internationale composée par Cecilia Alemani, première Italienne à la tête de la Biennale de Venise, y est pour beaucoup. Quelque 213 artistes représentant 58 pays ont exposé leurs œuvres dans The Milk of Dreams (Le lait des rêves, en français), dont 180 qui participaient pour la première fois à cette grand-messe de l’art contemporain. Cecilia Alemani a dû composer avec le confinement qui paralysait le monde entier pour imaginer, depuis New York, une biennale très diversifiée qui a fait la part belle aux femmes. "Cela a été un très long voyage qui nous a conduit à travers la pandémie, une guerre cruelle et un sens collectif de l’incertain. Organiser une telle exposition dans ces circonstances a été une grande aventure, non sans obstacles et complications. J’ai dû la concevoir de loin, en visitant des centaines d’ateliers par zoom à travers le monde. Très peu d’artistes ont pu se déplacer sur site avant d’œuvrer. Personne ne savait si les pièces arriveraient à temps à Venise", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La commissaire qualifie cette édition post-Covid de miracle et se félicite de cette fréquentation record.

Les 800.000 personnes qui sont venues visiter The Milk of Dreams démontrent que l’art a le pouvoir de susciter une participation, et qu’après tant de nombreux mois d’isolement, les gens voulaient célébrer et voir l’art en vrai, dans une expérience partagée entre amis, familles, collègues et amateurs.

Si la 59e Biennale de Venise a été marquante à plusieurs égards, la question environnementale reste omniprésente. Les organisateurs de l’événement affirment que la manifestation artistique a atteint son objectif en termes de bilan carbone (les détails seront communiqués officiellement d’ici peu). Toutefois, cette fréquentation inédite soulève inévitablement des questions quant à la pression touristique que subit, depuis de nombreuses années, la cité italienne.