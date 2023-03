Fréquentation historique sur CS:GO après les rumeurs d’un Counter-Strike 2

La semaine dernière des rumeurs d’une migration de CS : GO vers Source 2, la dernière version du moteur de Valve, ont créé l’émoi parmi les fans du célèbre jeu de tir à la première personne.

Des fichiers appelés "cs2.exe" et "csgos2.exe" ont d’ailleurs récemment été ajoutés dans les dernières mises à jour des pilotes de cartes graphiques Nvidia, une pratique courante lorsqu’un nouveau jeu sort ou qu’un portage a lieu. Ajoutez à cela la création d’un compte TikTok et une nouvelle bannière sur Twitter pour le compte CS : GO et il n’en fallait pas moins pour que certains y voient la confirmation que Valve s’apprête à sortir quelque chose.