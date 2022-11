Fréquentation à la hausse dans les parcs d'attractions pendant le congé d'automne

Les parcs d'attractions belges ont profité de journées bien remplies durant le congé d'automne. Ils constatent une fréquentation légèrement plus importante que les années précédentes, sans doute favorisée par la météo clémente. Cette année, le nouveau calendrier des congés scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles a également permis d'accueillir les visiteurs une semaine de plus.

Pour les parcs Plopsa, le 31 octobre a été l'un des jours les plus fréquentés de l'année. A l'inverse, le dernier jour des vacances a été l'un des plus calmes. "La fréquentation a connu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, elle a été légèrement meilleure que les années précédentes. Cela est sans doute dû au beau temps qui était de mise pendant le week-end prolongé", explique le PDG, Steve Van den Kerkhof.

A Walibi, pas moins de 207.000 visiteurs ont profité des attractions en quinze jours, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à l'année dernière. Le parc affichait d'ailleurs complet lors du week-end d'Halloween et a été contraint de refuser l'accès à de nouveaux visiteurs. "Le temps était favorable et notre offre a été fort appréciée. Nous sommes très satisfaits", s'est réjouie la porte-parole, Justien Dewil.

Du côté de Pairi Daiza, les résultats sont également satisfaisants. "Nous tirons un bilan positif de ce nouveau rythme scolaire, avec les vacances des élèves francophones qui correspondaient aux vacances des Français", indique Claire Gilissen, responsable presse du parc. "La météo agréable et la qualité de notre large programme artistique ont aussi contribué à cette belle fréquentation."

Bellewaerde constate également une fréquentation record pendant le week-end d'Halloween. "Nous avons été presque entièrement remplis à trois reprises, avec un pic à 13.000 visiteurs le dimanche. Nous avons même été contraints de refuser des visiteurs, mais tout s'est bien passé malgré l'affluence. Nous pouvons affirmer que nous avons fait mieux que prévu pendant les vacances d'automne", s'est félicité Filip Van Dorpe, directeur du marketing de Bellewaerde.

A Bobbejaanland, le son de cloche est identique. Le parc évoque le meilleur "Halloween" depuis 2006. "Nous avons organisé l'événement pendant 20 jours au lieu de 16, avec sept maisons hantées, dont trois nouvelles. Grâce au beau temps notamment, Halloween à Bobbejaanland a été un véritable succès. Nous gardons en mémoire une édition de haut niveau", souligne le parc.