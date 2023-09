Frenkie De Jong est le joueur qui participe au plus de séquences d’attaque en Liga : un belge présent dans le top 10

Frenkie De Jong est indispensable au FC Barcelone. Le milieu de terrain du blaugrana est le métronome de son équipe en ce début de saison. Il est aussi celui qui se procure le plus de séquences d’attaque en Liga depuis le début de saison. Un Belge figure dans le top 10 des joueurs.

Qu’ont en commun Frenkie De Jong et Largie Ramazani ? En plus de jouer dans le même championnat, le Néerlandais et le Belge font partie d’un classement offensif un peu particulier en Liga.

Depuis le début de la saison, Frenkie De Jong est le joueur qui a participé au plus grand nombre de séquences d’attaque au cours des quatre premières journées de Liga. Avec un score de 30 (3 tirs, 7 chances créées et 20 constructions jusqu’à un tir), il devance son équipier Jules Koundé et Jude Bellingham.

Dans le top 10, on retrouve aussi un Belge. Largie Ramazani a un score de 26 (13 tirs, 6 chances créées et 7 constructions jusqu’à un tir). Cette saison, le jeune Belge de 22 ans a disputé les quatre rencontres avec Almeria et a distillé un assist. Il en faudra sans doute plus, car le club est actuellement 19e sur 20 en Liga.