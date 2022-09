Frenetik pose sa rose noire sur le rap bruxellois

On a découvert Frenetik il y a plus ou moins deux ans avec le titre "Virus BX-19" pendant le confinement puis avec l’excellent EP "Brouillon" et une première mixtape "Jeu de couleurs" qui l’a vraiment fait traverser nos frontières. Depuis, l’artiste trace son chemin sans embûche tout en affinant son style pour arriver à manier les types d’instrumentales différentes avec brio sur cette nouvelle "Rose noire" avec comme ligne directrice qu’il revendique : "Revenir au Frenetik que j’ai toujours été". "Je pense que parfois je me suis un peu égaré mais sur ce projet il fallait que je revienne à l’essentiel. A la base j’aime le rap et surtout dans le rap je suis passionné par l’écriture. D’un autre côté j’ai un peu de colère aussi donc ça se reflète dans ma musique et c’était important de retrouver ça tout en restant ouvert et pouvoir proposer d’autres choses aussi. Je suis un rappeur mais au-dessus de ça un artiste aussi donc il ne faut pas que je me limite".

Sur la mixtape, le rappeur arrive à jongler avec ses influences en faisant ressortir le meilleur de celles-ci. On peut noter un titre comme "Sang froid" dont le flow et la mélodie peuvent clairement faire penser au rap old school pur et dur ou dans une vague plus actuelle, "Seul" reprend les codes de la drill que Frenetik maîtrise à merveille. L’artiste nous le dit lui-même, "J’ai 23 ans et je me situe entre l’ancienne et la nouvelle école. Je me suis assez inspiré des bases du rap et de ce que ça a toujours été et j’ai essayé de transformer ça avec ce que la musique est devenue. À ça j’ajoute aussi juste ma personnalité, ma façon de penser, comment je vois ce qui se passe dans le monde, dans ma vie".