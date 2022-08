French, scandi, ou airy : quel carré adopter à la rentrée ?

Oui, une coupe de cheveux peut être fun et c'est d'ailleurs ce dont on a besoin en cette rentrée ! Destiné à toutes les textures de cheveux, le airy bob ou carré aéré fera tout particulièrement le bonheur des cheveux plats ou fins, pour la simple et bonne raison qu'il apporte du volume et de la légèreté. Entre élégance et décontraction, cette coupe de cheveux fait déjà l'unanimité sur Instagram, offrant des déclinaisons diverses et variées.

Justement, tous les goûts sont dans la nature et pour obtenir un airy bob, il faut couper ses cheveux légèrement en dessous de la ligne de la mâchoire. Mais certaines influenceuses ont opté pour une version plus courte sans dénaturer cette coupe au fini déstructuré. Contrairement au french bob et au scandi bob, ce carré se distingue par un dégradé (pas trop prononcé) pour apporter encore plus de volume et de mouvement et des pointes tournées vers l'intérieur… Et donc un minimum de temps passé dans la salle de bain chaque matin.