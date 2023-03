French Kiwi Juice : prenez votre dose de vitamines au live du Cirque Royal !

Originaire de Tours et ingénieur du son de formation, FKJ s’est d’abord fait connaître en publiant ses sons sur SoundClound, avant de rejoindre l’équipe de Roche Musique en 2012 avec son premier EP " The Twins ". Depuis une multitude de production et une renommée internationale l'entraînant chez Mom+Pop Music, 2022 a vu accueillir son dernier album " V I N C E N T ". On y retrouve des collaborations avec Santana, Little Dragon, ((( O ))) et Toro Y Moi.



L’artiste autodidacte s’était réfugié dans la jungle des Philippines durant la pandémie, et c’est là-bas qu’il a produit ce nouvel opus marquant un tournant dans sa carrière. Il y mêle les sons avec élégance et précision, fusionnant des détails complexes aux sonorités jazz et soul qui nous plongent dans une atmosphère douce et chaleureuse. Un album qu'il nous présente dans sa tournée européenne et outre-manche, où les places se font rares !