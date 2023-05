French 79 signe une ode à l’adolescence avec son troisième album, Teenagers

Salut French 79 ! Quatre ans après ton dernier album Joshua, tu sors ce Teenagers. Pourquoi ce titre et qu’est-ce que t’évoque l’adolescence ?

French 79 : J’aime bien ne pas avoir de fil conducteur précis mais plutôt une espèce de truc un peu philosophique. Si j’ai un petit chorus de Moog à ajouter à un morceau, si j’ai des images dans ma tête, ça m’aide à le faire et à être assez cohérent. L’adolescence, c’est une période qui m’a beaucoup inspiré, marqué, qui m’a construit, où j’ai découvert tout ce que je fais aujourd’hui. C’est là que j’ai eu mon premier groupe, le rêve d’être musicien professionnel. Puis tout ce qui tourne autour de la liberté, les sports comme la voile, la montagne… J’ai pris des libertés sur cet album que je n’avais pas pris avant et qui me rappellent l’adolescence. C’est ce que tout le monde fait à cette période-là : on quitte nos parents, on découvre de nouvelles choses et je trouve que c’était un moment très intéressant à mettre en musique.

Dans cet album, peut-être encore plus que dans les autres, on ressent une nostalgie, une mélancolie d’une époque qui t’a vraiment plu.

French 79 : Oui, c’est ça. Après, nostalgie, selon la manière dont on place le mot, ça peut être un peu négatif alors que moi ce n’est pas du tout ça, c’est vraiment me remémorer les bons souvenirs. Ça passe par les suites d’accords, les rythmes, mais aussi par les sonorités que j’utilise. Par exemple, sur le morceau You Always Say avec Prudence, je voulais absolument que le thème ressemble au générique de Thalassa. Pour ça, j’ai utilisé un vieux synthé un peu détuné que Jean-Michel Jarre m’a conseillé. Ça montre que faire ressentir cette époque-là ne passe pas que par les sentiments mais aussi par les sons.

On conserve la recette des précédents albums avec toujours cette musique résolument dansante, avec beaucoup d’espoir, beaucoup de lumière, mais aussi contrastée avec de la nostalgie et de la mélancolie. Tu voulais conserver cette patte que tu as depuis le début ?

French 79 : Cette patte, c’est quelque chose que je ne peux pas changer. J’essaye de faire ce que j’aime bien et à chaque fois que je veux faire quelque chose que j’aime bien, il y a ce que tu dis qui ressort. Je ne sais pas si j’arriverais à faire autre chose que ça. Ou en tout cas, je pense que ce serait moins bien. Tout ce truc imprégné de nostalgie, de mélancolie, c’est ce que j’aime bien et je pense que c’est important de faire ce qu’on aime. Je n’arrive pas à faire des morceaux sur un seul accord qui se rapprocheraient de la techno. J’aimerais bien, mais je ne peux pas m’empêcher de mettre une suite d’accords ou une mélodie.