Free : un groupe qui a marqué l'histoire du rock anglais

Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un groupe que vous connaissez aussi grâce au morceau "All Right Now". Il s’agit de Free.

J’ai choisi leur tout premier album, Tons of Sobs, qui veut dire une tonne de sanglot. C’est un album qui est sorti le 14 mars 1969 et personne n’était préparé à entendre ce qu’il y avait dans ce disque. Alors ce sont quatre musiciens Paul Rodgers, Paul Kossoff, Simon Kirke et Andy Fraser. Aucun d’eux n’avait 20 ans. Le bassiste Andy Fraser avait seize ans.

Ce disque a été enregistré rapidement parce que le groupe répétait ces morceaux et les jouait sur scène avant même d’entrer en studio. Et d’ailleurs, jusqu’à la fin, c’est-à-dire quelques années plus tard, ils continueront à jouer certains morceaux de cet album.

C’est Guy Stevens qui était chargé de produire cet album et il l’a fait d’une façon basique pour deux raisons. D’abord pour la musique qui ne débordait pas plus, mais aussi pour le budget qui était minimum. Il y avait 800 livres prévues pour faire tout cet album.

Alors au départ, ce disque a été enregistré en octobre 1968, mais la sortie a été postposée simplement parce que quelques mois plus tard, ils ont rajouté un morceau sur ce disque. Le morceau "Hunter", un classique du blues écrit par Albert King. Et jusqu’à la fin de leur carrière, Free a continué à jouer ce morceau.

Toujours est-il que les quatre premiers albums de Free, peut-être les cinq d’ailleurs, sont incontournables, avec évidemment le morceau "All Right Now". Celui-ci, Tons of Sobs, est le premier. Une claque, une surprise à l’époque et encore aujourd’hui.