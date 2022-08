Free Play Days : Saints Row 3 est jouable gratuitement ce weekend

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Saints Row the Third Remastered

Space Crew Legendary Edition

Roguebook

Dans Saints Row the Third Remastered, “ incarnez les Saints au sommet de leur puissance. Les Saints sont les rois de Stilwater, mais leur renommée ne passe pas inaperçue. Le Syndicat, un conglomérat de gangs légendaire présent aux quatre coins du monde, a désormais le doigt pointé sur les Saints et exige son tribut. Refusant de vous soumettre, vous arrivez dans Steelport, une métropole jadis fière qui a aujourd’hui sombré dans le péché sous le joug du Syndicat.”

Dans Space Crew Legendary Edition, “ recrutez les membres de votre équipage et entraînez-les pour combattre la menace grandissante que représentent les armées d’aliens et d’androïdes. Défendez la Terre pour devenir une légende intergalactique.”

Enfin dans Eiyuden Chronicle Rising, découvrez une “ aventure magnifique en 2,5D, un action-RPG servant de prélude à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, qui sortira en 2023. Le jeu commence alors que CJ, Isha et Garoo débutent leur périple pour découvrir le mystère qui se cache dans les ruines anciennes de la ville minière de New Neveah..”