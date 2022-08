Free Play Days : Far Cry 6 est jouable gratuitement ce weekend

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Far Cry 6

The Serpent Rogue

Roguebook

Dans Far Cry 6, “affrontez le dictateur tyrannique Antón Castillo pour venir à bout de son terrible régime. Utilisez des armes, des sacs à dos, des véhicules bricolés et des animaux de compagnie pour lancer une révolution.”

Dans The Serpent Rogue, “ embarquez pour une aventure épique et restaurez l’équilibre pour sauver le royaume d’un avenir funeste. The Serpent Rogue est un jeu d’action-aventure conçu autour de l’exploration d’un monde médiéval dans un univers fantastique, de la maîtrise de l’alchimie et du domptage de créatures sauvages.”

Enfin dans Roguebook, “relevez les défis d’un roguelike deckbuilder aux mécaniques inédites créé par les concepteurs de Faeria et par Richard Garfield, l’auteur de Magic: The Gathering. Formez un duo de héros, assemblez de puissants combos et terrassez les légendes du Roguebook.”