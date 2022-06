Free Play Days : découvrez les trois jeux Warhammer à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Warhammer: Chaosbane

Warhammer: Vermintide 2

Warhammer 40,000: Mechanicus

Dans Warhammer: Chaosbane, " vous êtes le dernier espoir de l’Empire des Hommes face aux hordes du Chaos. Seul ou jusqu’à 4 en coop locale ou en ligne, choisissez votre héros parmi 4 classes de personnages aux compétences spécifiques et complémentaires, et préparez-vous à des combats épiques contre 70 types de monstres différents et les dieux du Chaos associés. "

Dans Warhammer: Vermintide 2," battez-vous aux côtés de vos amis pour affronter des hordes d’ennemis et débloquer des carrières, des missions et des armes. Vermintide 2 va plus loin dans le jeu de combat à la première personne avec une toute nouvelle faction ennemie, 15 nouvelles carrières, des arbres de talents, de nouvelles armes, un système de butin amélioré et de nouveaux niveaux à couper le souffle prenant place dans le monde d’Helmgart."

Enfin, dans Warhammer: 40,000 Mechanicus, prenez la tête de l’armée la plus avancée de l’Imperium, l’Adeptus Mechanicus. À travers plus de 50 missions, déterminez le destin de ces troupes préférant utiliser la technologie pour se battre. Améliorez vos armes et vos augmentations mécaniques, définissez le type de discipline de votre équipe et choisissez parmi une multitude de classes différentes.