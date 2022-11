Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Overcooked! All You Can Eat

Just Die Already

Dragon Ball Xenoverse 2

Dans Overcooked! All You Can Eat, “desserrez votre ceinture et affûtez vos couteaux ! Des centaines de niveaux de gastronomie chaotique en coopération dans des cuisines de plus en plus périlleuses et insolites vous attendent.”

Just Die Already “ est un jeu bac à sable qui se déroule dans un monde où les personnes âgées sèment le chaos. Vous êtes vieux, en colère et vous venez de vous faire exclure de votre maison de retraite. ”

Enfin, dans Dragon Ball Xenoverse 2, “développez votre personnage, créez l’avatar parfait, entraînez-vous pour maîtriser de nouvelles compétences et affrontez de nouveaux ennemis pour restaurer le récit original de la série. Rejoignez 300 joueuses et joueurs du monde entier dans la ville de Conton pour les affronter ou faire équipe et incarnez plus de 40 personnages iconiques comme Goku, Végéta, Piccolo, Gohan, Trunks, Cell, Freezer et plus encore ! ”

On vous conseille Overcooked, un chouette choix pour ce week-end, surtout si vous êtes entre amis. Just Die Already est également drôle et vaut le détour, mais ne vous attende pas à un grand jeu, il s’agit après tout d’un titre imaginé par les créateurs de Goat Simulator.