Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Embr

Goat Simulator

Lawn Mowing Simulator

Dans Embr, “montez une équipe avec vos amis pour devenir les pompiers les plus bankables de la ville ! Précipitez-vous dans des bâtiments en feu remplis de dangers, d’objets de valeur et de systèmes de sécurité de pointe. Éteignez des incendies, sauvez des vies, récupérez des biens et faites-vous un fric monstre.”

Dans Goat Simulator , ” vous n’avez plus à rêver d’être une chèvre, vos rêves sont enfin devenus réalités ! Détruisez des trucs avec style, par exemple en faisant un salto arrière tout en donnant un coup de boule à un seau à travers une fenêtre, et vous gagnerez encore plus de points.”

Enfin, dans Tour de France 2022, “battez-vous pour le maillot jaune dans le jeu officiel du Tour de France ! Découvrez le nouveau mode en ligne et ses défis hebdomadaires et tentez d’atteindre le haut du classement.”