Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Fallout 76

Outcast - Second Contact

Lawn Mowing Simulator

Dans Fallout 76, “ quittez les Appalaches pour la première fois et retournez dans le Pitt pour de nouveaux défis et des récompenses thématiques uniques. Commencez votre périple dans la nouvelle saison : La Ville de l’Acier et tentez de franchir 100 paliers inédits pour recevoir gratuitement des récompenses thématiques.”

Dans Outcast – Second Contact, ” partez à la découverte d’Adelpha, une planète alien aussi belle que dangereuse et embarquez pour un voyage héroïque qui place le destin de deux mondes entre vos mains.”

Enfin, dans Lawn Mowing Simulator, “vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux et de développer votre entreprise de tonte.”

Une sélection plutôt sympathique, donc, cette semaine. On vous conseille en particulier Outcast, même si Fallout 76 a son petit charme. Quant à Lawn Mowing Simulator, comment ne pas essayer, surtout quand c’est gratuit.