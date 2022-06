Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Assassin’s Creed Origins

Dead Island Definitive Edition

I Am Fish

Dans Assassin’s Creed Origins, "découvrez l’histoire derrière la création de la Confrérie des Assassins en explorant une Égypte ancienne remplie de mystères. Votre quête mortelle et sans pitié pour la vérité vous entraînera au cœur des pyramides et de tombes cachées tout autour du pays et vous écrirez votre propre histoire au fil de votre périple. "

Dans Dead Island Definitive Edition, "apprêtez-vous à vivre l’apocalypse zombie comme vous ne l’aviez jamais vue, pour un spectacle plus impressionnant que jamais. Vous voilà en plein milieu d’une invasion de zombies sur l’île tropicale de Banoi. Votre seul objectif : survivre ! "

Enfin, dans I Am Fish, "nagez, volez, roulez et mordez pour retrouver votre liberté et vos amis dans l’océan. I Am Fish est un charmant jeu d’aventure basé sur la physique avec quatre poissons intrépides arrachés à leur foyer et enfermés dans un aquarium."