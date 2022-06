Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Dead by Daylight

Diablo III: Eternal Collection

Unturned

Dans Dead by Daylight, " une terrible abomination émerge de l’obscurité. Sa présence noircit l’air, tout espoir est vain. Le Dragage et son effrayant nouveau pouvoir, Règne des Ténèbres, sont arrivés dans Dead by Daylight, pour toujours plus d’action horrifique. Ce week-end, vous pourrez incarner la peur elle-même en jouant le Dragage ou faire preuve de courage en choisissant Haddie Kaur. "

Dans Diablo III: Eternal Collection," combattez le mal qui corrompt Sanctuaire et ses habitants et battez-vous aux côtés des 65 millions de joueuses et de joueurs qui ont déjà brandi leurs épées depuis la sortie du jeu. Avec ses mises à jour fréquentes, ses éléments cosmétiques inédits et un contenu endgame très riche, Diablo III vous offre un monde rempli d’action. "

Enfin, dans Unturned, vous jouez le rôle d’un·e survivant·e dans les ruines infestées de zombies de la société moderne, vous devez collaborer avec vos amis et forger des alliances pour rester parmi les vivants. Trouvez des armes et du matériel pour survivre face aux zombies et gagnez des points d’expérience qui peuvent être utilisés pour des améliorations pendant que vous progressez dans le jeu.