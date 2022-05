Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Call of the Sea

Sid Meier’s Civilization VI

Overcooked! All You Can Eat

Dans Call of the Sea, "nous sommes en 1934, au fin fond du Pacifique Sud. Ayant traversé l’océan sur les traces de l’expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d’une civilisation disparue. Quels sont ses secrets, et qu’est-ce que Norah risque de découvrir dans sa quête de vérité ?"

Dans Sid Meier’s Civilization VI," un jeu de stratégie au tour par tour, on vous propose de tenter de bâtir un empire capable de résister au passage du temps. Explorez des territoires, étudiez des technologies, éliminez vos adversaires et affrontez les plus grands dirigeants de l’histoire pour bâtir la plus grande civilisation du monde connu. "

Enfin, dans Overcooked! All You Can Eat, desserrez votre ceinture et affûtez vos couteaux ! Des centaines de niveaux de gastronomie chaotique en coopération dans des cuisines de plus en plus périlleuses et insolites vous attendent.