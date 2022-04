Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Moving Out

Embr

Session: Skate Sim (Aperçu)

Dans Moving Out, "déménagez dans des banlieues paisibles, des fermes frénétiques, des maisons hantées, en réalité virtuelle et sur des terres lointaines ! Développez votre entreprise, recrutez des personnages hauts en couleur et sauvez votre ville du péril mobilier ! Jouez en solo ou jusqu’à 4 dans ce simulateur de déménagement au moteur physique plutôt singulier…"

Dans Grow: Song of the Evertree," montez une équipe avec vos amis pour devenir les pompiers les plus bankables de la ville ! Précipitez-vous dans des bâtiments en feu remplis de dangers, d’objets de valeur et de systèmes de sécurité de pointe. Éteignez des incendies, sauvez des vies, récupérez des biens et faites-vous un fric monstre ! "

Enfin, découvrez la plus conséquente des mises à jour de Session: Skate Sim. L’amélioration drastique de la physique du jeu transforme l’expérience sur la planche. Session est disponible depuis longtemps en Aperçu, ce qui a permis à l’équipe de recevoir de nombreux retours pour affiner le jeu. Les graphismes, l’animation et les mouvements ont été améliorés et plus de mises à jour vous attendent avant la sortie du jeu, plus tard cette année.