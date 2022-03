Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Lost Judgment

Before We Leave

Hunt: Showdown

Dans Lost Judgment, "utilisez l’arsenal du détective Yagami pour rassembler des indices. Vous aurez à votre disposition des gadgets dernier cri, comme le drone ou un appareil-espion destiné aux réseaux sociaux, mais vous vous adonnerez aussi à des activités plus traditionnelles, comme escalader des bâtiments et filer des suspects à travers la ville."

Dans Before We Leave," redécouvrez votre civilisation perdue et aidez-la à renaître de ses cendres, un jeu de développement urbain qui se déroule dans un recoin agréable de l’univers. Cultivez, récoltez et gérez vos ressources pour aider vos colonies à prospérer, et partagez vos biens entre les terres hexagonales et les planètes qui vous entourent."

Enfin, dans Far Cry 6," Antón Castillo, dictateur de l’île, est bien décidé à rendre sa gloire d’antan à la nation, et son fils Diego suit les traces sanglantes de son père. Leur régime de terreur a déclenché une véritable révolution."