Free Play Days : découvrez les trois jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Warhammer: Chaosbane

Narita Boy

Hunt: Showdown

Dans Warhammer: Chaosbane, " vous êtes le dernier espoir de l’Empire des Hommes face aux hordes du Chaos. Seul ou jusqu’à 4 en coop locale ou en ligne, choisissez votre héros parmi 4 classes de personnages aux compétences spécifiques et complémentaires, et préparez-vous à des combats épiques contre 70 types de monstres différents et les dieux du Chaos associés. Une expérience riche et variée vous attend dans le tout premier Hack and Slash prenant place dans l’univers fantastique de Warhammer."

Dans Narita Boy," brandissez votre Techno Sword et commencez votre quête pour découvrir des mystères et affronter les Stallions corrompus. La mémoire du créateur a été effacée, vous êtes leur dernier espoir."

Enfin, dans Hunt: Showdown," Tuez des monstres, récoltez les primes et triomphez dans la Louisiane du 19ème siècle. Hunt: Showdown est un FPS singulier qui mêle PvE et PvP, à la communauté forte de plus de 3 millions de joueuses et joueurs uniques. "