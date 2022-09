Free Play Days : découvrez les deux jeux à tester gratuitement ce week-end

Dans Hunting Simulator 2," explorez les plaines du Colorado, les forêts européennes ou le désert texan et traquez 33 espèces animales. Dans de superbes environnements naturels, composez votre équipement avec les meilleures armes et accessoires officiels, approchez votre proie prudemment en étudiant son comportement et brandissez votre trophée."

Les deux jeux sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 26 septembre à 8h59.