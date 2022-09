Free Play Days : découvrez les deux jeux à tester gratuitement ce week-end

Dans Golf With Your Friends , " Testez vos compétences en affrontant 11 autres golfeurs dans le mode multijoueur en ligne. Devenez pro sur le parcours pirate ou visez un albatros dans le thème ancestral. Et mettez des obstacles sur la route de vos amis et piégez leur balle dans du miel, gelez-la ou transformez-la en cube."

Dans Diablo III: Eternal Collection," combattez le mal qui corrompt Sanctuaire et ses habitants et battez-vous aux côtés des 65 millions de joueuses et de joueurs qui ont déjà brandi leurs épées depuis la sortie du jeu. L’histoire incroyablement immersive vous voit revenir dans la ville de Tristram, où tout a commencé, pour mener l’enquête sur une étoile déchue, le premier signe de la renaissance du mal et du début de la fin des temps."