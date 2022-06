Free Play Days : découvrez les deux jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Dead Island: Riptide

theHunter: Call of the Wild

Dans Dead Island: Riptide, "apprêtez-vous à vivre l’apocalypse zombie comme vous ne l’aviez jamais vue, pour un spectacle plus impressionnant que jamais. Vous voilà en plein milieu d’une invasion de zombies sur l’île tropicale de Palanai. Explosez des têtes, brisez des crânes, et étripez tous vos ennemis lors de combats au corps à corps viscéraux"

Dans theHunter: Call of the Wild," découvrez un monde ouvert plein de vie : cerfs majestueux, bisons imposants, innombrables oiseaux, insectes et autres créatures sauvages. La météo dynamique, le cycle jour-nuit et l’environnement sonore immersif contribuent à l’expérience "