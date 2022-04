Free Play Days : découvrez les deux jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

Football Manager 2022

Grow: Song of the Evertree

Dans Football Manager 2022, "naviguez vers les sommets du monde footballistique dans Football Manager 2022 Xbox Edition, une version sur mesure de Football Manager adaptée pour simplifier le jeu sur console. FM22 Xbox affine votre expérience d’entraîneur, vous permettant de vous concentrer sur les phases essentielles de la gestion, comme la tactique, les transferts et les jours de match."

Dans Grow: Song of the Evertree," cultivez vos propres mondes et entretenez un lien naturel et profond avec tout ce qu’ils contiennent. Soyez témoin des changements positifs que vos actions apportent sur le monde et ramenez l’Evertree à la vie dans ce bac à sable doté d’éléments de gestion et d’aventure. Vous êtes le dernier des alchimistes d’Everheart, et c’est à vous qu’incombe un devoir sacré, transmis de génération en génération : faire pousser et protéger l’Evertree !"