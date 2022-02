Free Play Days : découvrez les deux jeux à tester gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose deux jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les deux jeux sélectionnés sont :

NBA 2K22

NASCAR 21: Ignition

Dans NBA 2K22, "plongez dans le jeu pour prouver que vous avez le talent nécessaire pour devenir une All-Star ce week-end dans NBA 2K22. Profitez de la Saison 4 : Hunt for Glory, essayez le Park after Dark ou dominez simplement les parquets avec vos amis."

Dans NASCAR 21: Ignition," profitez du jeu officiel de la plus populaire des courses de stock-car au monde. En plus de ses modes de jeu variés, NASCAR 21: Ignition propose les pilotes, les équipes et les circuits officiels, des graphismes améliorés et des scènes cinématiques dignes des retransmissions."